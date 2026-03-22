Десятки жильцов эвакуируют из горящего здания в Петербурге

Пожар вспыхнул в квартире жилого многоэтажного дома на проспекте Художников в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78». Он также опубликовал кадры с места происшествия, сделанные очевидцами. По данным источников, огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Как уточнил канал, площадь пожара достигла 50 квадратных метров. По предварительной оценке, пострадал один человек, его уже госпитализировали. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее на Ярославском вокзале в Москве загорелся вагон поезда дальнего следования. В результате пострадали как минимум три человека. Вагон двигался по шестому пути. Один из пострадавших, мужчина в возрасте 33 лет, надышался дымом. 52-летняя женщина получила поверхностные ожоги лица и шеи. При этом никому из них не потребовалась госпитализация.

Позднее в РЖД уточнили, что причиной задымления вагона поезда на Ярославском вокзале в Москве стали хулиганские действия пассажира. В результате ЧП никто не пострадал, пламя потушили сами сотрудники поезда.