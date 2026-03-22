22 марта 2026 в 10:05

Что известно о причинах пожара в поезде на Ярославском вокзале

РЖД: пожар в поезде на Ярославском вокзале случился из-за хулиганства пассажира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Причиной задымления вагона поезда на Ярославском вокзале в Москве стали хулиганские действия пассажира, сообщили РИА Новости в РЖД. По данным компании, в результате происшествия никто не пострадал, пламя потушили сами сотрудники поезда.

Сегодня в 06.12 на станции «Москва-Пассажирская-Ярославская» после прибытия поезда «Череповец-1» в 11-м вагоне произошло задымление из-за хулиганских действий пассажира, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры этого пожара. На них можно было увидеть работу пожарных. Изначально сообщалось о трех пострадавших в результате происшествия.

До этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице в Москве. По имеющейся информации, площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Огонь охватил утеплитель и деревянные элементы конструкции здания. Четыре человека самостоятельно вышли из помещения.

Кроме того два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кемеровской области. По данным МЧС, возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Дзержинского в городе Калтане. Предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем при курении.

