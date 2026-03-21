Московский медцентр оказался в огненном плену Пожар вспыхнул в медцентре на Новослободской улице в Москве

В Москве на Новослободской улице загорелся медицинский центр, сообщили ТАСС в оперативных службах. Площадь возгорания достигла 50 кв. м. Огонь охватил утеплитель и деревянный каркас здания. Четверо человек самостоятельно покинули здание. На месте продолжают работать пожарные.

По предварительной информации, возгорание произошло в медицинском центре по адресу: Новослободская улица, 65с1. Горят утеплитель и деревянный обрешетник, — сказал собеседник.

