21 марта 2026 в 12:26

Московский медцентр оказался в огненном плену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве на Новослободской улице загорелся медицинский центр, сообщили ТАСС в оперативных службах. Площадь возгорания достигла 50 кв. м. Огонь охватил утеплитель и деревянный каркас здания. Четверо человек самостоятельно покинули здание. На месте продолжают работать пожарные.

По предварительной информации, возгорание произошло в медицинском центре по адресу: Новослободская улица, 65с1. Горят утеплитель и деревянный обрешетник, — сказал собеседник.

Ранее в подмосковном Солнечногорске на строительном рынке возник пожар, охвативший 5 тыс. кв. м. На место происшествия прибыли 42 спасателя и 15 единиц техники, продавцы пытались спасти свои товары. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы, предположительно, произошла детонация газовых баллонов.

До этого в Балашихе ребенок поджег дверь собственной квартиры. Пожарные оперативно прибыли и потушили огонь, никто при этом не пострадал. Соседи отмечали, что мальчик часто нарушает порядок: катается на велосипеде, задевая прохожих, и даже бросает из окна бутылки с водой.

Москва
пожары
происшествия
медцентры
