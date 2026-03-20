Огромный строительный рынок полыхает в российском регионе

Пожар начался на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, сообщил Telegram-канал «112». Огонь объял 5 тыс. квадратных метров объекта. На место ЧП направили 42 спасателя и 15 единиц техники. Продавцы пытаются спасти товары.

Очевидцы сообщают, что слышали взрывы. Предварительно, они связаны с газовыми баллонами. Также уточняется, что есть угроза распространения огня на соседний торговый центр. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее мощный пожар вспыхнул на заводе автомобильных запчастей в городе Тэджон в Южной Корее. Пострадали как минимум полсотни человек. 35 из них получили серьезные травмы, остальные — легкой степени.

До этого сообщалось о взрыве на промышленном предприятии в Новотроицке Оренбургской области. Источники отмечали, что эпицентр находился в доменном цехе. На место происшествия направили экстренные службы. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что на объекте произошло задымление в помещении доменного цеха. На работу предприятия данный инцидент не повлиял.