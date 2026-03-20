Взрыв прогремел на промышленном предприятии в российском регионе

Взрыв произошел на промышленном предприятии под Оренбургом

Взрыв произошел на промышленном предприятии в Новотроицке Оренбургской области, передает портал «Орск.ру». По предварительным данным, эпицентр находился в доменном цехе. На место происшествия направили экстренные службы.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в предприятии произошло задымление в помещении доменного цеха. Пострадавших нет. На работу предприятия данный инцидент не повлиял. Других подробностей о произошедшем нет.

