Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:15

Взрыв прогремел на промышленном предприятии в российском регионе

Взрыв произошел на промышленном предприятии под Оренбургом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв произошел на промышленном предприятии в Новотроицке Оренбургской области, передает портал «Орск.ру». По предварительным данным, эпицентр находился в доменном цехе. На место происшествия направили экстренные службы.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в предприятии произошло задымление в помещении доменного цеха. Пострадавших нет. На работу предприятия данный инцидент не повлиял. Других подробностей о произошедшем нет.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подростка, который по указу мошенников взорвал банкомат в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал. Очевидцы показали последствия взрыва. На опубликованных кадрах видно, что помещение превратилось в руины, а землю усыпали многочисленные осколки.

В Дербенте до этого взрыв прогремел в нескольких квартирах. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.

взрывы
Оренбургская область
предприятия
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского
Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.