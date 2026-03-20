Полсотни человек едва не сгорели в страшном пожаре на заводе запчастей

Полсотни человек едва не сгорели в страшном пожаре на заводе запчастей Крупный пожар произошел на заводе автомобильных запчастей в Южной Корее

Мощный пожар вспыхнул на заводе автомобильных запчастей в городе Тэджон в Южной Корее, передает агентство Yonhap. По его информации, пострадали как минимум полсотни человек. 35 из них получили серьезные травмы, остальные — легкой степени.

На ЧП отреагировал премьер-министр Ким Мин Сок. Он дал указание местным экстренным службам использовать все доступные средства для борьбы с огнем. К тушению привлекли 240 человек, задействовано около 70 единиц спецтехники. Спасатели не исключают, что внутри здания могут оставаться люди.

