20 марта 2026 в 13:03

Полсотни человек едва не сгорели в страшном пожаре на заводе запчастей

Крупный пожар произошел на заводе автомобильных запчастей в Южной Корее

Мощный пожар вспыхнул на заводе автомобильных запчастей в городе Тэджон в Южной Корее, передает агентство Yonhap. По его информации, пострадали как минимум полсотни человек. 35 из них получили серьезные травмы, остальные — легкой степени.

На ЧП отреагировал премьер-министр Ким Мин Сок. Он дал указание местным экстренным службам использовать все доступные средства для борьбы с огнем. К тушению привлекли 240 человек, задействовано около 70 единиц спецтехники. Спасатели не исключают, что внутри здания могут оставаться люди.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что возгорание на заводе по выпуску сжиженного природного газа в катарском Рас-Лаффане обернется тяжелыми последствиями для Евросоюза. Таким образом глава фонда прокомментировал информацию Корпуса стражей Исламской революции о нанесении ударов по энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

Кроме того, по информации журналистов, ссылающихся на открытые слушания по делу о масштабном пожаре в Гонконге, случившемся в ноябре прошлого года, предварительной причиной возгорания мог стать непогашенный сигаретный окурок. В результате того инцидента погибли 168 человек.

