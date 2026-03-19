Названа причина смертоносного пожара в Гонконге, где погибли 168 человек Окурок сигареты мог стать причиной пожара в Гонконге, где погибли 168 человек

Окурок непотушенной сигареты мог стать причиной смертоносного пожара в Гонконге в ноябре 2025 года, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на первые публичные слушания по этому делу. Известно, что в результате возгорания погибли 168 человек.

Есть свидетельства того, что кто-то курил в этом месте перед пожаром, — сказал собеседник издания.

Выступающий от имени комитета адвокат Виктор Доус заявил, что пожар, «вероятнее всего, был вызван возгоранием легковоспламеняющихся материалов в световом колодце из-за сигарет». Комитет исключил такие версии, как неисправность электропроводки и утечка газа.

В зданиях проходил косметический ремонт фасада, и рабочие курили, несмотря на запрет. Пожар начался в световом колодце возле квартир 104 и 105 одного из высотных зданий комплекса. На видеозаписи камер наблюдения, показанной на слушаниях, в колодце видны огоньки тлеющих сигарет.

Пожар быстро распространился из-за строительных сеток, которые оказались низкого качества и неогнестойкими, и использования легковоспламеняющихся пенополистирольных защитных плит. На одной из видеозаписей видно, как огонь дошел до верхней части здания всего за 90 секунд, дым заполнил коридоры всего за 10 минут. Искры горящих сеток быстро перекинулись на соседние дома.

