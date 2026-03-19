Маленький хулиган поджег дверь своей квартиры

В подмосковной Балашихе ребенок поджег дверь собственной квартиры, сообщает Telegram-канал «112». Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание — никто в результате происшествия не пострадал.

Соседи, как пишет источник, жалуются, что ребенок регулярно нарушает порядок: катается на велосипеде, сбивая прохожих, и даже бросает из окна бутылки с водой на людей. Родители, по их словам, не могут справиться с его поведением, из-за чего страдает весь подъезд.

До этого подросток в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в электропоезде «Иволга» на станции Москва-Ярославская. Хулиган — житель Химок 2008 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о вандализме. Ему назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве двое 15-летних подростков решили повторить рискованный опыт, найденный в интернете, и едва не лишились зрения. Во время домашнего эксперимента произошел взрыв бытовой химии, молодых людей срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один из юношей сохранил только 60% зрения. Его товарищу повезло больше — его зрение удалось восстановить полностью.