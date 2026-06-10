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10 июня 2026 в 12:49

Песков заявил, что Путина проинформировали о взрыве в Балашихе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве, произошедшем в Балашихе, и регулярно получает сводки по всем подобным происшествиям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что детали инцидента не подлежат огласке, передает пресс-служба главы государства в МАКСе.

Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

До этого в ФСБ сообщали, что в порту Усть-Луга удалось предотвратить теракт на заминированном газовозе, прибывшем из Бельгии. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные взрывные устройства в районе машинного отделения.

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