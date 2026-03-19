19 марта 2026 в 11:48

Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников

Московские школьники получили ожоги глаз во время домашнего эксперимента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве двое 15-летних подростков решили повторить рискованный опыт, найденный в интернете и едва не лишились зрения, передает Telegram-канал «112». Во время домашнего эксперимента произошел взрыв бытовой химии.

Молодых людей срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один из юношей сохранил только 60% зрения. Его товарищу повезло больше — его зрение удалось восстановить полностью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

До этого в городской больнице № 5 Набережных Челнов хирурги собрали череп девушки из 30 осколков. Такие травмы она получила после того, как сосед сначала убил ее мужа из-за замечания о громкой музыке, а потом избил ее до потери сознания.

Ранее врачи гатчинской больницы провели для 93-летней пациентки ювелирную операцию по удалению камней в желчном пузыре путем крошечных проколов. Изначально женщина поступила с подозрением на острый аппендицит, но диагностика выявила острый гангренозный холецистит — воспаление желчного пузыря с высоким риском сепсиса.

