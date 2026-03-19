Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников Московские школьники получили ожоги глаз во время домашнего эксперимента

В Москве двое 15-летних подростков решили повторить рискованный опыт, найденный в интернете и едва не лишились зрения, передает Telegram-канал «112». Во время домашнего эксперимента произошел взрыв бытовой химии.

Молодых людей срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один из юношей сохранил только 60% зрения. Его товарищу повезло больше — его зрение удалось восстановить полностью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

