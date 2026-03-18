18 марта 2026 в 13:41

Врачи по частицам собрали череп россиянке

В Набережных Челнах врачи собрали череп девушки из 30-ти осколков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В пятой городской больнице Набережных Челнов хирурги собрали череп девушки из тридцати осколков, передает Telegram-канал Mash Iptash. Ужасные травмы она получила после того, как сосед сначала убил ее мужа из-за замечания о громкой музыке, а потом избил ее до потери сознания.

Повреждения были крайне тяжелыми: переломы лобной и скуловых костей, носа, травмы рта и зубочелюстной системы. Правый глаз провалился в верхнечелюстную пазуху.

Сначала врачи остановили кровотечение и обработали раны. Затем они создали трехмерную модель черепа для изготовления титановых пластин. В этом им помог зубной техник из стоматологической клиники. Далее медики собрали осколки, зафиксировали кости пластинами и зафиксировали среднюю зону лица, чтобы обеспечить правильное срастание тканей.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов и завершилось успешно. В настоящее время девушка проходит реабилитацию и курс физиотерапевтических процедур.

Ранее в Москве врачи удалили зуб из носа подростка, который оказался частью редкой доброкачественной опухоли. Пациент жаловался на асимметрию лица и заложенность носа. Обнаруженную в частной клинике аномалию подтвердили столичные специалисты, после чего успешно провели операцию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
«Нет информации»: в ЕС зашли в тупик перед саммитом по кредиту Украине
Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки
Киркорова заметили у могилы отца в годовщину трагического ухода
Назван один из факторов гибели пациентов от энцефалита
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
