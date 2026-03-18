Врачи по частицам собрали череп россиянке В Набережных Челнах врачи собрали череп девушки из 30-ти осколков

В пятой городской больнице Набережных Челнов хирурги собрали череп девушки из тридцати осколков, передает Telegram-канал Mash Iptash. Ужасные травмы она получила после того, как сосед сначала убил ее мужа из-за замечания о громкой музыке, а потом избил ее до потери сознания.

Повреждения были крайне тяжелыми: переломы лобной и скуловых костей, носа, травмы рта и зубочелюстной системы. Правый глаз провалился в верхнечелюстную пазуху.

Сначала врачи остановили кровотечение и обработали раны. Затем они создали трехмерную модель черепа для изготовления титановых пластин. В этом им помог зубной техник из стоматологической клиники. Далее медики собрали осколки, зафиксировали кости пластинами и зафиксировали среднюю зону лица, чтобы обеспечить правильное срастание тканей.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов и завершилось успешно. В настоящее время девушка проходит реабилитацию и курс физиотерапевтических процедур.

