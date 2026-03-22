Появились кадры поезда в Москве, где из-за пожара пострадали три человека

Опубликованы кадры, запечатлевшие поезд с Ярославского вокзала в Москве, в котором произошел пожар, пишет Telegram-канал «112». В результате инцидента три человека получили травмы.

Возгорание произошло в вагоне поезда дальнего следования, который находился на шестом пути. Проводник надышался дымом, так как участвовал в эвакуации пассажиров. Еще одна женщина получила легкие ожоги лица и шеи. Также врачи осмотрели мужчину из соседнего вагона, у которого на фоне пережитого стресса повысилось давление. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

До этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице в Москве. По имеющейся информации, площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Огонь охватил утеплитель и деревянные элементы конструкции здания. Четыре человека самостоятельно вышли из помещения. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кемеровской области. По данным МЧС, возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Дзержинского в городе Калтане. Предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар заметили не сразу, из-за чего ситуация быстро ухудшилась. В результате происшествия погибли двое мужчин.