Сильный пожар в многоэтажке в центре Москвы унес жизнь одного человека

В центре Москвы на Николоямской улице произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате которого погиб как минимум один человек, сообщил Telegram-канал SHOT. Возгорание началось около 04:00 мск в квартире на втором этаже и быстро распространилось на лестничную клетку.

По данным очевидцев, из окон вырывалось пламя и валил густой черный дым, а жители верхних этажей кричали и просили о помощи. Свидетели также сообщали о звуках, похожих на взрывы, раздававшихся во время пожара.

Из горящего здания спасатели эвакуировали 20 жильцов, одного человека выводили через окно с помощью пожарной лестницы. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что пожар начался в девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы. Журналисты отметили, что возгорание зафиксировано на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

До этого в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.