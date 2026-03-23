В девятиэтажном доме в Москве вспыхнул пожар В девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы начался пожар

Пожар начался в девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Журналисты отметили, что возгорание зафиксировано на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

В материале говорится, что есть угроза перехода огня на верхние этажи. В настоящее время осуществляется эвакуация людей, троих уже удалось вывести, подчеркивается в публикации.

Тем временем в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

До этого в Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.

Также стало известно о взрыве на промышленном предприятии в Новотроицке Оренбургской области. Источники отмечали, что эпицентр находился в доменном цехе.