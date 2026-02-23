В российском городе вспыхнул пожар после атаки БПЛА

В Алметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города в Telegram-канале. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.
Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет, — говорится в соообщении.