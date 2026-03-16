В Крыму поймали россиянина, который передавал Киеву данные о ПВО

Силовики задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который собирал данные о воздушном прикрытии критически важных объектов на полуострове, заявили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным следствия, 45-летний житель Феодосии добровольно вышел на связь в Telegram с представителями Киева и передал им фотоснимки.

Осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, — подчеркнули в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Геленджике сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который публиковал в мессенджерах призывы к террористической деятельности и оправдывал атаки на российских военнослужащих. Мужчина скрывался под вымышленным именем.

До этого в Челябинской области задержали иностранного гражданина, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи во Владимире. Фигурантом оказался уроженец одной из республик Центральной Азии.