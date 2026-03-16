16 марта 2026 в 09:53

Силовики нагрянули с обысками в музеи российского города

URA.RU: СК и ОМОН провели обыски в музейном центре Сургута

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что Следственный комитет при поддержке бойцов ОМОН провел обыски в музейном центре Сургута. В здании расположены краеведческий и художественный музеи. По сведениям издания, СК возбудил уголовное дело, но по какой статье, неизвестно.

Следователей интересуют документы о закупках, а также информация о кураторах музеев из мэрии. Причем речь идет о периодах сразу за несколько лет. Говорят, что уже возбуждено уголовное дело, — рассказал инсайдер.

Ранее следователи провели обыски в квартире и на рабочем месте московского нотариуса Александра Федорченко. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве с имуществом экс-начальника Военно-политической академии имени В. И. Ленина генерал-полковника запаса Николая Кизюна. Сумма ущерба по делу составляет около 30 млн рублей.

ФСБ до этого провела обыск в офисе управления Федеральной антимонопольной службы по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в Санкт-Петербурге. В результате были задержаны около 10 сотрудников УФАС. Один из них оказался замруководителя ведомства. Среди задержанных оказались несколько начальников.

обыски
ХМАО
Сургут
музеи
