Силовики нагрянули с обысками в музеи российского города URA.RU: СК и ОМОН провели обыски в музейном центре Сургута

URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что Следственный комитет при поддержке бойцов ОМОН провел обыски в музейном центре Сургута. В здании расположены краеведческий и художественный музеи. По сведениям издания, СК возбудил уголовное дело, но по какой статье, неизвестно.

Следователей интересуют документы о закупках, а также информация о кураторах музеев из мэрии. Причем речь идет о периодах сразу за несколько лет. Говорят, что уже возбуждено уголовное дело, — рассказал инсайдер.

