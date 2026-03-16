16 марта 2026 в 09:36

ВМС КСИР потеряли высокопоставленного офицера

Израиль ликвидировал офицера ВМС КСИР Голамарза Мохаммадзаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Высокопоставленный командир военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Голамарза Мохаммадзаде был убит в результате ночного авиаудара по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, сообщает Haqqin.az со ссылкой на источники в Исламской Республике. По данным канала, таким образом Израиль приступил к ликвидации второго эшелона руководства КСИР.

Официального подтверждения от властей Ирана пока не поступало. Также появилась информация об ударе по тегеранскому аэропорту Мехрабад.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что военно-воздушные силы страны осуществили новый массированный удар по объектам иранского правительства, расположенным в Тегеране. Как отметили в армейской структуре, боевая операция еще не завершена, а подробности пока не разглашаются.

Кроме того, представители Армии обороны Израиля сообщили, что их военно-воздушные силы атаковали командные пункты Корпуса стражей Исламской революции в окрестностях Хамедана, расположенного на западе Ирана. Кроме того, ударам подверглись подразделения иранского ополчения «Басидж».

КСИР
Иран
Израиль
убийства
