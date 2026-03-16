16 марта 2026 в 09:45

Два человека на каноэ попали под винты речного трамвая в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два человека катались на каноэ по Москве-реке и попали под винты речного трамвая, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел напротив причала Фили в районе Филевского парка, когда пассажирское судно сдавало назад.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, один человек самостоятельно выбрался на сушу. Второго сейчас ищут в воде спасатели МЧС.

Ранее два трамвая, следовавших по маршруту № 6, столкнулись на дублере Волоколамского шоссе в Москве, один из них сошел с рельсов. В момент инцидента в составах находилось около 70 пассажиров. Пострадали 25 человек, в том числе дети и один из водителей.

До этого появилось новое видео с поисков одного из троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Как сообщили в пресс-службе МЧС, с начала поисков водолазы совершили 126 погружений, обследовав 283 тыс. квадратных метров Москвы-реки.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

