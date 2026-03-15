Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 14:33

Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве

Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве возросло до 25

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва‭»
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве возросло до 25, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Среди них пятеро детей. В больницу доставили 21 человека. Информации о состоянии пассажиров пока нет.

Оба водителя работают длительное время и проходили осмотр перед сменой. Один из них также пострадал при ДТП. Столичные власти выясняют обстоятельства произошедшего.

Один из трамваев вылетел с рельсов на дублере Волоколамского шоссе. По данным МВД, причиной столкновения в Москве стала техническая неисправность. Столичный дептранс позже сообщил об изменении схемы движения транспорта на Волоколамском шоссе.

На место аварии оперативно приехали около 20 машин скорой помощи. Предварительно, в трамваях было около 70 человек. Изначально сообщалось о семи пострадавших. Затем их число возросло до 22 человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». У одной из иномарок в результате столкновения оторвало колесо.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.