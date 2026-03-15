Стало известно, сколько людей было в столкнувшихся трамваях в Москве

Около 70 человек находились в двух трамваях во время их столкновения на Волоколамском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, из них 13 были госпитализированы. Среди пострадавших оказался один из водителей.

Ранее число пострадавших при столкновении двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы увеличилось с семи до 13 человек. В результате ДТП один из составов сошел с рельсов.

В Сети также появились кадры последствий столкновения двух трамваев на северо-западе Москвы. На них видно, что на месте аварии уже работают экстренные службы.

До этого на Калужском шоссе в Москве произошло столкновение автобуса, микроавтобуса и двух легковушек. В результате пять человек увезли в больницу. Еще трем пострадавшим оказали помощь на месте.