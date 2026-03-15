15 марта 2026 в 10:02

Семь человек пострадали при столкновении двух трамваев в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При столкновении двух трамваев в Москве пострадали семь человек, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Это произошло на Волоколамском шоссе. Известно, что один из трамваев сошел с рельсов. Сейчас на месте около 20 машин скорой помощи.

На дублере Волоколамского шоссе после ДТП с двумя трамваями, один из них сошел с рельсов. В результате происшествия семь человек пострадали, — сказал источник.

Ранее в троицком СНТ «Топелек» произошло столкновение такси и маршрутки, в результате чего пострадали 10 человек. На месте ДТП были задействованы оперативные службы. Детали происшествия уточняются.

До этого в Приморье произошла авария с участием Toyota Camry и трактора. В результате столкновения 20-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель иномарки, выехавший на встречную полосу, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Кроме того два человека погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», что спровоцировало дальнейшее столкновение с BMW и Nissan. Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте.

Москва
трамваи
ДТП
аварии
