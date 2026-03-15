Семь человек пострадали при столкновении двух трамваев в Москве

При столкновении двух трамваев в Москве пострадали семь человек, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Это произошло на Волоколамском шоссе. Известно, что один из трамваев сошел с рельсов. Сейчас на месте около 20 машин скорой помощи.

На дублере Волоколамского шоссе после ДТП с двумя трамваями, один из них сошел с рельсов. В результате происшествия семь человек пострадали, — сказал источник.

