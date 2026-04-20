20 апреля 2026 в 15:35

Кроссовер пошел на обгон и протаранил трамвай в Москве

Кроссовер врезался в трамвай на Сходненской улице в Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В результате ДТП никто не пострадал.

Предположительно, иномарка пыталась обогнать общественный транспорт. Из-за ДТП на путях в районе остановки «Улица Фабрициуса» задерживаются трамваи № 6к, вместо них работают автобусы, предупредили москвичей в дептрансе.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения трамваев в Санкт-Петербурге увеличилось до восьми человек. В ведомстве уточнили, что никто из раненых не получил тяжелых травм, сейчас им оказывают помощь на месте происшествия.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что в Тосненском районе Ленинградской области в крупной аварии пострадали девять граждан. По информации спасателей, на трассе А-120 произошло столкновение пяти транспортных средств.

Также в прокуратуре Татарстана сообщили, что в ДТП с участием автомобиля Lada Granta и трактора с прицепом погибли четыре человека. Авария случилась на трассе в Алькеевском районе. Еще один пассажир легковушки госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

