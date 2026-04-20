В Петербурге выросло число пострадавших в ДТП с двумя трамваями Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге выросло до восьми человек

Число пострадавших при ДТП с трамваями в Петербурге выросло до восьми человек, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что они не получили серьезных телесных повреждений, им оказывают медицинскую помощь на месте.

Предварительно, восемь пострадавших — упали в салоне при торможении. Без тяжких телесных повреждений, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге. Авария произошла в 10:20 мск в Красносельском районе. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее девять человек получили травмы в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области. ДТП произошло на трассе А-120, где столкнулись сразу пять транспортных средств. Участниками аварии стали микроавтобус Mercedes, грузовики Sitrak и DAF, а также легковые автомобили Renault Logan и Chery.

До этого сообщалось, что один взрослый и трое детей пострадали в массовом ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Авария произошла вечером 18 апреля. Водитель одного из легковых автомобилей столкнулся с другой машиной, после чего она врезалась еще в три легковых автомобиля.