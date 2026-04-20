В Петербурге выросло число пострадавших в ДТП с двумя трамваями

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге выросло до восьми человек

Число пострадавших при ДТП с трамваями в Петербурге выросло до восьми человек, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что они не получили серьезных телесных повреждений, им оказывают медицинскую помощь на месте.

Предварительно, восемь пострадавших — упали в салоне при торможении. Без тяжких телесных повреждений, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге. Авария произошла в 10:20 мск в Красносельском районе. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее девять человек получили травмы в результате массовой аварии в Тосненском районе Ленинградской области. ДТП произошло на трассе А-120, где столкнулись сразу пять транспортных средств. Участниками аварии стали микроавтобус Mercedes, грузовики Sitrak и DAF, а также легковые автомобили Renault Logan и Chery.

До этого сообщалось, что один взрослый и трое детей пострадали в массовом ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Авария произошла вечером 18 апреля. Водитель одного из легковых автомобилей столкнулся с другой машиной, после чего она врезалась еще в три легковых автомобиля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
