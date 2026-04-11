Жуткое ДТП с трактором унесло жизни сразу четырех человек Четыре человека погибли в ДТП с «Грантой» и трактором на трассе в Татарстане

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с участием «Лада Гранта» и трактора с прицепом, сообщили в прокуратуре республики. Авария произошла на трассе в Алькеевском районе. Еще один пассажир легкового автомобиля попал в больницу с различными травмами.

Произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и трактора с прицепом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

