Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве Четыре автомобиля столкнулись у метро Бульвар Рокоссовского в Москве

Четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В результате аварии движение на участке оказалось серьезно затруднено.

У одной из иномарок в результате столкновения оторвало колесо.

