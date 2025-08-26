Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:22

Женщина захотела отомстить бывшему, но изуродовала чужой автомобиль

Жительница Колпино по ошибке изуродовала чужое авто из чувства ревности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разъяренная женщина из Колпино случайно повредила чужой автомобиль, передает Telegram-канал «112». Она хотела изуродовать машину новой девушки бывшего возлюбленного, но не учла одного: во дворе стоял второй автомобиль идентичной марки и цвета.

Перед тем, как решиться на месть, ревнивица выпила для храбрости. Она взяла с собой кухонный молоток и нож. В итоге женщина перепутала авто и 14 раз ударила по лобовому стеклу, изрезала шины. Также она расцарапала двери и выбила фары.

Настоящий хозяин авто увидел искореженную машину после работы и обратился в полицию. Правоохранители нашли ревнивую женщину и возбудили уголовное дело. Отмечается, что она нанесла ущерб на общую сумму в 80 тысяч рублей.

Ранее во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем. От действий подростков пострадали и другие машины, которые были припаркованы на улице Адмирала Горшкова. Начались оперативные мероприятия по выявлению и задержанию малолетних нарушителей. Владельцы транспортных средств уже начали оценивать нанесенный ущерб.

Колпино
автомобили
ревность
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.