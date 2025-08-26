Женщина захотела отомстить бывшему, но изуродовала чужой автомобиль

Разъяренная женщина из Колпино случайно повредила чужой автомобиль, передает Telegram-канал «112». Она хотела изуродовать машину новой девушки бывшего возлюбленного, но не учла одного: во дворе стоял второй автомобиль идентичной марки и цвета.

Перед тем, как решиться на месть, ревнивица выпила для храбрости. Она взяла с собой кухонный молоток и нож. В итоге женщина перепутала авто и 14 раз ударила по лобовому стеклу, изрезала шины. Также она расцарапала двери и выбила фары.

Настоящий хозяин авто увидел искореженную машину после работы и обратился в полицию. Правоохранители нашли ревнивую женщину и возбудили уголовное дело. Отмечается, что она нанесла ущерб на общую сумму в 80 тысяч рублей.

