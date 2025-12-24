Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 17:26

Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду

Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин вручил кинорежиссеру народному артисту РСФСР Никите Михалкову высшую государственную награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля. Вручение состоялось в рамках традиционной предновогодней церемонии. Указ о награждении был издан 21 октября.

Высшей государственной награды страны — ордена Святого апостола Андрея Первозванного — удостоен Никита Сергеевич Михалков. Самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве, — сказал Путин в ходе церемонии.

Из указа следует, что основанием для награждения стали выдающиеся заслуги Михалкова в развитии отечественной культуры, кинематографа и его многолетняя плодотворная общественная деятельность. Режиссер является одной из ключевых фигур российского киноискусства.

О планах Путина провести церемонию вручения госнаград ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

