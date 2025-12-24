В Кремле анонсировали традиционную предновогоднюю церемонию вручения наград

Президент России Владимир Путин в среду, 24 декабря, вручит государственные награды в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это мероприятие, которое традиционно проводится перед новогодними праздниками.

В Кремле [пройдет] традиционная предновогодняя церемония вручения государственных наград, — сказал он.

Песков в ходе брифинга также заявил, что глава государства выступит на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря. По его словам, мероприятие будет связано с окончанием осенней сессии работы верхней палаты парламента.

До этого представитель Кремля сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.