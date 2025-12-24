Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:14

Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации

Песков: Путин выступит на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, мероприятие будет связано с окончанием осенней сессии работы верхней палаты парламента.

Совсем скоро он примет участие в пленарном заседании Совета Федерации, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно. Глава государства также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. Он отметил, что это очень высокий показатель.

До этого представитель Кремля сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.

Россия
Владимир Путин
Совет Федерации
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России озвучили эффективный способ парализовать Украину и разгромить ВСУ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.