Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, мероприятие будет связано с окончанием осенней сессии работы верхней палаты парламента.

Совсем скоро он примет участие в пленарном заседании Совета Федерации, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно. Глава государства также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. Он отметил, что это очень высокий показатель.

До этого представитель Кремля сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.