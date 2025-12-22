Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов агентства о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.

Он каждый день с ними встречается, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участникам СВО, однако их необходимо специально готовить. Он отметил, что уже несколько ветеранов успешно работают в президентской администрации. Отвечая на вопросы о назначениях участников СВО, Путин провел параллель с поколением героев Великой Отечественной войны, заявив, что сегодняшние бойцы ничем не уступают им.

До этого президент РФ на встрече с первым зампредом Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым отметил, что работающие в органах власти ветераны СВО будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей. В свою очередь, Якушев сообщил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники СВО получили 890 мандатов.