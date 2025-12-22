Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 05:50

Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными

Песков: Путин ежедневно общается с ветеранами СВО

Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» полковнику Ярамиру Темирханову Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» полковнику Ярамиру Темирханову Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов агентства о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.

Он каждый день с ними встречается, сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участникам СВО, однако их необходимо специально готовить. Он отметил, что уже несколько ветеранов успешно работают в президентской администрации. Отвечая на вопросы о назначениях участников СВО, Путин провел параллель с поколением героев Великой Отечественной войны, заявив, что сегодняшние бойцы ничем не уступают им.

До этого президент РФ на встрече с первым зампредом Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым отметил, что работающие в органах власти ветераны СВО будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей. В свою очередь, Якушев сообщил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники СВО получили 890 мандатов.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
СВО
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине
Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином
НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву
Биолог раскрыл, чем опасны еловые иголки для домашних животных
На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном
От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники
Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ
Экономист ответил, что может убить кредитную историю
Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры
В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты
Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола
Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России
Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.