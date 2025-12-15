Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:37

Путин оценил роль ветеранов СВО в контроле мер поддержки военнослужащих

Путин: ветераны СВО будут курировать вопросы поддержки бойцов и их семей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Работающие в органах власти ветераны специальной военной операции будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей, заявил на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым президент России Владимир Путин. Якушев отметил, что по инициативам по поддержке участников СВО голосование проходит практически единогласно, сообщает ТАСС.

Поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле, — сказал Путин.

Якушев привел данные об участии бойцов СВО в избирательных кампаниях. Он отметил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники специальной военной операции получили 890 мандатов, тогда как годом ранее их число составляло 304.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова заявила, что участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты земельного и транспортного налогов. По ее словам, соответствующие поправки заложены в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Льготы будут распространены на период начиная с 2022 года. Она отметила, что предложение аналогично инициативе с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам.

участники СВО
меры поддержки
Владимир Путин
Единая Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.