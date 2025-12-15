Путин оценил роль ветеранов СВО в контроле мер поддержки военнослужащих

Работающие в органах власти ветераны специальной военной операции будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей, заявил на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым президент России Владимир Путин. Якушев отметил, что по инициативам по поддержке участников СВО голосование проходит практически единогласно, сообщает ТАСС.

Поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле, — сказал Путин.

Якушев привел данные об участии бойцов СВО в избирательных кампаниях. Он отметил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники специальной военной операции получили 890 мандатов, тогда как годом ранее их число составляло 304.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова заявила, что участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты земельного и транспортного налогов. По ее словам, соответствующие поправки заложены в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Льготы будут распространены на период начиная с 2022 года. Она отметила, что предложение аналогично инициативе с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам.