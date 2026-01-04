Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 16:45

В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО

Депутат Говырин: кредитные каникулы для бойцов СВО продлили до конца 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России с 1 января 2026 года вступил в силу закон, направленный на продление специальной меры поддержки для военнослужащих и членов их семей, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, данный закон предоставляет участникам СВО и мобилизованным гражданам право на временную приостановку обязательств по кредитным договорам и займам, заключенным до начала их участия в военной деятельности.

Сфера применения этого закона охватывает широкий круг лиц, включая контрактников, военнослужащих Росгвардии и личный состав иных силовых структур, задействованных в выполнении задач в зоне СВО, включая территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Право на кредитные каникулы также распространяется на членов их семей. Согласно положениям закона, период предоставления кредитных каникул коррелирует с длительностью службы, участия в СВО или мобилизации, увеличенной на 180 календарных дней, — отметил Говырин.

В отношении владельцев малого и среднего предпринимательства, призванных на военную службу, предусмотрена специальная норма, добавил депутат. По его словам, если мобилизованный является единственным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью, он имеет право на отсрочку платежей на срок службы плюс 90 дней.

Дополнительно закон гарантирует продление кредитных каникул на весь период пребывания в медицинских учреждениях в случае получения ранения или заболевания, связанного с участием в военной операции. Для реализации данной льготы заемщикам необходимо подать соответствующее заявление своему кредитору, что обеспечит надлежащее исполнение обязательств в рамках действующего законодательства, — заключил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размер некоторых социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, на 7,6% проиндексировали страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. По его словам, также в стране до 18 939 рублей вырос прожиточный минимум.

Госдума
депутаты
бойцы
СВО
льготы
меры поддержки
Яна Стойкова
Я. Стойкова
