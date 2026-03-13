Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:58

В России заявили, что Дмитриев всполошил Европу и Украину

Экономист Бахтизин: визит Дмитриева в США напряг Европу и Украину

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США и последовавшее снятие ограничений на 100 млн баррелей российской нефти вызвали напряжение в Европе и на Украине, заявил РИА Новости директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. По его словам, все еще раз убедились, что без российской нефти миру не обойтись.

Россию не вытеснить с мирового рынка углеводородов. Новость, естественно, вызвала напряжение в Европе и Киеве, потому что их цель — нанести ущерб РФ, но опять не получается, — сказал эксперт.

По его словам, попытки искусственно вытеснить российскую нефть выглядят нереалистичными: РФ обеспечивает 10% глобальной добычи, и такие объемы невозможно быстро заместить. При длительных ограничениях в Ормузском проливе неизбежен дефицит и рост цен, предупредил Бахтизин.

И в этом смысле, на мой взгляд, решения о смягчении ограничений отражают прежде всего экономическую реальность мирового энергетического рынка, — заключил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление антироссийских санкций, назвав это неправильным сигналом. По его словам, решение американской стороны вызвало недовольство среди членов «Большой семерки».

