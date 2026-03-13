Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:53

США взялись за расследование атаки на школу в иранском Минабе

Хегсет: США назначили генерала для расследования удара по школе в Иране

Последствия удара по школе в Минабе Последствия удара по школе в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон назначил генерала для координации расследования обстоятельств удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, заявил министр обороны США Питер Хегсет. Так он прокомментировал данные о том, что предварительное расследование указывает на ответственность США за эту атаку.

Как заявил Хегсет, Центральное командование США (CENTCOM) назначило специального следователя из числа генералов, не входящих в структуру командования. Ему поручено провести служебное расследование обстоятельств произошедшего.

Это расследование командного уровня будет идти столько, сколько потребуется, чтобы прояснить все вопросы, относящиеся к инциденту. <…> Офицер, координирующий расследование, — не из CENTCOM, он является генералом, — пояснил Хегсет.

Детали инцидента и возможные последствия пока не раскрываются. Хегсет также не подтвердил, что Вашингтон готов признать ответственность за трагедию.

Ранее в пригороде Тегерана в результате удара по жилому дому погибли по меньшей мере двое детей, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, оказывающие помощь пострадавшим и ведущие разбор завалов.

США
Иран
удары
атаки
расследования
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму Зеленского сравнили с обыкновенным фашистом
Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.