США взялись за расследование атаки на школу в иранском Минабе

США взялись за расследование атаки на школу в иранском Минабе Хегсет: США назначили генерала для расследования удара по школе в Иране

Пентагон назначил генерала для координации расследования обстоятельств удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, заявил министр обороны США Питер Хегсет. Так он прокомментировал данные о том, что предварительное расследование указывает на ответственность США за эту атаку.

Как заявил Хегсет, Центральное командование США (CENTCOM) назначило специального следователя из числа генералов, не входящих в структуру командования. Ему поручено провести служебное расследование обстоятельств произошедшего.

Это расследование командного уровня будет идти столько, сколько потребуется, чтобы прояснить все вопросы, относящиеся к инциденту. <…> Офицер, координирующий расследование, — не из CENTCOM, он является генералом, — пояснил Хегсет.

Детали инцидента и возможные последствия пока не раскрываются. Хегсет также не подтвердил, что Вашингтон готов признать ответственность за трагедию.

Ранее в пригороде Тегерана в результате удара по жилому дому погибли по меньшей мере двое детей, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, оказывающие помощь пострадавшим и ведущие разбор завалов.