13 марта 2026 в 15:22

Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана

Хегсет: США уничтожили возможности Ирана по производству баллистических ракет

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В результате ударов США по Ирану полностью уничтожен потенциал страны по производству баллистических ракет, заявил американский министр войны Пит Хегсет на пресс-конференции. Вашингтон при этом продолжает сбивать снаряды, но как заверил шеф Пентагона, Тегеран использует лишь имевшиеся, передает Fox News.

Весь потенциал Ирана по производству баллистических ракет уничтожен. Каждая компания, производящая любой компонент для этих ракет, фактически разгромлена, здания, комплексы и заводские линии по всему Ирану разрушены, — утверждает Хегсет.

Ранее сообщалось, что США с начала войны с Ираном истратили такой объем критически важных боеприпасов, которого при обычном раскладе хватило бы на несколько лет. По информации источника, столь интенсивное использование вооружений лишь усиливает давление на администрацию президента Дональда Трампа.

До этого американские СМИ писали, что команда американского лидера недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив. Там отметили, что администрация Белого дома не обращала большого внимания на анализы и прогнозы ведомств.

