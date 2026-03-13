В Госдуме высказались об отношении молодежи к употреблению алкоголя

Российская молодежь практически перестала употреблять спиртное — нынешнее поколение лишь изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки, заявил НСН депутат Госдумы Михаил Делягин. По его мнению, современные люди считают пристрастие к алкоголю признаком слабоволия, неудачливости и неадекватности.

Современная молодежь не пьет. Если сравнить отношение к алкоголю в разных поколениях, то сейчас употребление алкоголя является признаком неудачливости, неадекватности, неправильного отношения к жизни и себе. Раньше люди пили все подряд. Сейчас, если кто-то и пьет, то выбирает слабоалкогольные напитки. Они выпивают бутылочку белорусского сидра и останавливаются. Это движение культурного употребления алкоголя, — высказался Делягин.

Ранее руководитель отдела анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев заявил, что россияне назвали развитие медпомощи и реабилитации одной из наиболее эффективных мер борьбы с алкоголизмом. Согласно проведенному исследованию, люди считают, что решению этой проблемы также поспособствуют запрет рекламы спиртных напитков и популяризация здорового образа жизни.