13 марта 2026 в 17:26

Россиянам рассказали, как уехать отдохнуть на неделю и не разориться

Эксперт Гажиенко: для мини-отпуска можно рассмотреть место в трех часах полета

Чтобы перезагрузиться и не потратить много денег на отпуск, россияне могут выбрать место в двух-трех часах полета от дома, рассказал тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко. В качестве наилучшего направления для жителей Москвы он рекомендовал Калининград и Кавказские Минеральные Воды, включая Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки, передает LIFE.ru.

Гажиенко рекомендовал россиянам не пытаться уместить все возможные экскурсии в одну неделю. По его словам, лучше выбрать три-четыре ключевые точки и посещать их в разные дни. Оставшееся время стоит посвятить знакомству с городом и дегустации местной кухни.

Не пытайтесь впихнуть в неделю все сразу — оставьте пространство для спонтанности. Выделите три-четыре ключевые точки (музеи, парки, достопримечательности) и распределите их по дням. Остальные часы заполните менее формальными занятиями: прогулками или просто дегустациями вкусняшек в симпатичной кафешке, — сказал эксперт.

Также Гажиенко подчеркнул, что бесплатные мероприятия обычно оставляют самые яркие и запоминающиеся впечатления. Например, использование аудиогида может превратить обычную прогулку в увлекательное приключение.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса на Ближнем Востоке россияне выбирают для летнего отдыха альтернативные направления. Среди них — Египет и Турция. В этом году число российских туристов, выбравших Египет, приблизится к миллиону человек. В прошлом году его предпочли Турции 700 тыс. российских туристов.

