Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году Юрист Леонова: россиянам выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре

В 2026 году россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в июле и октябре, рассказала NEWS.ru кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова. Эксперт уточнила, в этих месяцах по 23 рабочих дня, что влияет на размер отпускных.

Работнику лучше всего планировать отпуск на те месяцы, в которых больше рабочих дней. Например, в 2026 году самыми выгодными месяцами для получения отпускных являются июль и октябрь, — отметила она.

По словам юриста, отпускные рассчитываются по следующей формуле: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Расчет среднего дневного заработка зависит от того, насколько отработан расчетный период — полностью или частично. Расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором будет взят отпуск.

В те месяцы, где стоимость рабочего дня выше (мало рабочих дней) выгоднее работать и получать зарплату, а не находиться в отпуске и получать отпускные исходя из среднегодового дохода, а не из высокой стоимости рабочего дня в коротком месяце. Самыми невыгодными месяцами для отпуска являются январь и май (в них самое большое количество праздничных дней и наименьшее число рабочих), — пояснила Леонова.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что мужчины, которые зарабатывают меньше своих жен, чаще всего оформляют декретный отпуск. Парламентарий призвала ввести для отцов, находящихся в декрете, дополнительные социальные льготы. Она добавила, что мужчины часто стесняются уходить в отпуск по уходу за ребенком.