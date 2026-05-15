День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:41

Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году

Юрист Леонова: россиянам выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в июле и октябре, рассказала NEWS.ru кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова. Эксперт уточнила, в этих месяцах по 23 рабочих дня, что влияет на размер отпускных.

Работнику лучше всего планировать отпуск на те месяцы, в которых больше рабочих дней. Например, в 2026 году самыми выгодными месяцами для получения отпускных являются июль и октябрь, — отметила она.

По словам юриста, отпускные рассчитываются по следующей формуле: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Расчет среднего дневного заработка зависит от того, насколько отработан расчетный период — полностью или частично. Расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором будет взят отпуск.

В те месяцы, где стоимость рабочего дня выше (мало рабочих дней) выгоднее работать и получать зарплату, а не находиться в отпуске и получать отпускные исходя из среднегодового дохода, а не из высокой стоимости рабочего дня в коротком месяце. Самыми невыгодными месяцами для отпуска являются январь и май (в них самое большое количество праздничных дней и наименьшее число рабочих), — пояснила Леонова.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что мужчины, которые зарабатывают меньше своих жен, чаще всего оформляют декретный отпуск. Парламентарий призвала ввести для отцов, находящихся в декрете, дополнительные социальные льготы. Она добавила, что мужчины часто стесняются уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Экономика
Россия
отпуск
выплаты
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Стало известно об обмене телами военных между Москвой и Киевом
Стало известно, что ели Трамп и Си Цзиньпин на официальном ужине
Захарова высказалась про «выгнанного корреспондента»
Звезда «Обыкновенного чуда» появилась на публике на фоне слухов о болезни
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.