Лимит льготной ипотеки в Москве могут поднять до 18 млн Правительство рассматривает увеличение лимита семейной ипотеки до 18 млн рублей

Правительство России изучает возможность увеличения лимита семейной ипотеки в 1,5 раза для семей, приобретающих квартиры площадью от 60 квадратных метров, сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков. Максимальные суммы кредитов могут составить до 18 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и до 9 млн рублей для остальных регионов, сообщает РИА Новости.

В настоящее время правительством <....> прорабатываются предложения по модификации условий программы «Семейная ипотека», в том числе по увеличению максимальной суммы кредита в 1,5 раза до 18 миллионов рублей (включительно), — говорится в письме Чебескова

Согласно ответу, субъекты РФ смогут разрабатывать собственные региональные программы, направленные на улучшение жилищных условий различных категорий граждан, включая льготное ипотечное кредитование.

Ранее экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что в России необходимо продолжать развитие программ льготной ипотеки. По его словам, снижения ключевой ставки в ближайшее время ожидать не стоит, но льготные займы остаются важными, особенно для поддержки многодетных семей.