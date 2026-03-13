Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:06

«Дональд тут прав»: Лукашенко согласился с Трампом по Ближнему Востоку

Лукашенко: Трамп хочет выйти из конфликта на Ближнем Востоке

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА Новости
Вашингтон хочет выйти из конфликта с Ираном, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление американского коллеги о том, что «бомбить уже нечего». По его словам, которые приводит БелТА, сейчас на Ближнем Востоке фиксируется относительное затишье.

И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант. Пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти. Потому что дальше будет хуже, — отметил он.

Также Лукашенко заявил, что рост цен на энергоносители из-за кризиса на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не принесет выгоды. По его словам, в будущем игроков рынка ожидает сильная инфляция.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах. Внутри руководства страны фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.

