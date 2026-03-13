«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану

Россия, вполне вероятно, оказывает Ирану некоторую помощь, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос ведущего Fox News. При этом подчеркнул, что Соединенные Штаты помогают Украине на равных условиях. По словам главы Белого дома, ситуация выглядит как паритетное взаимодействие: «Они это делают, и мы это делаем».

Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru), наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь? <…> Все по-честному, — сказал Трамп.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могут навредить американским войскам. Он выразил надежду, что российская сторона примет во внимание эту просьбу.