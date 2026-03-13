13 марта 2026 в 17:11

«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану

Трамп допустил, что Россия немного помогает Ирану

Дональд Трамп
Россия, вполне вероятно, оказывает Ирану некоторую помощь, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос ведущего Fox News. При этом подчеркнул, что Соединенные Штаты помогают Украине на равных условиях. По словам главы Белого дома, ситуация выглядит как паритетное взаимодействие: «Они это делают, и мы это делаем».

Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru), наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь? <…> Все по-честному, — сказал Трамп.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могут навредить американским войскам. Он выразил надежду, что российская сторона примет во внимание эту просьбу.

Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Брянск
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Дальше
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
