Пичугина осудили после гибели родных на сломавшемся судне в Охотском море

Суд приговорил жителя Бурятии Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ и штрафу в 40 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал «112». Он частично признал вину по делу о нарушении правил эксплуатации морского транспорта и подделке документов.

Прокурор запрашивал для него наказание в виде трех лет колонии-поселения. В ходе следствия установлено, что Пичугин провел в дрейфе в Охотском море 67 дней, при этом его брат и 15-летний племянник погибли.

В августе 2024 года Пичугин вместе с родственниками вышел в море на маломерном судне, чтобы преодолеть около 100 километров между Хабаровским краем и Сахалином. Спустя несколько дней связь с ними прервалась, поиски продолжались более двух месяцев.

Лодку обнаружили только 15 октября, выжил лишь Пичугин. Его эвакуировали в Магадан, где он проходил лечение, после чего в отношении него возбудили уголовные дела. Позднее рассмотрение дела было перенесено в Улан-Удэ по просьбе его матери.

Ранее мать 15-летнего Ильи Пичугина заявила в суде, что считает его дядю виновным в смерти сына. Она подчеркнула, что была против того, чтобы сын ехал на автомобиле до мыса Перовского со знакомыми отца. О том, что подросток собирается выходить в море на лодке, она не знала.