В российском регионе министры встали в очередь, чтобы отправиться на СВО Демешин: в Хабаровском крае министры встали в очередь, чтобы отправиться на СВО

В Хабаровском крае министры стали в очередь, чтобы отправиться на СВО, заявил ТАСС губернатор региона Дмитрий Демешин. Он отметил, что в спецоперации участвуют госслужащие разных уровней, в том числе члены регионального правительства, главы муниципальных образований.

У меня министры в очередь стоят с просьбой отправить их в зону специальной военной операции, — сказал Демешин.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Александр Малькевич принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции и досрочно сложил полномочия. Парламент рассмотрел его заявление 29 апреля.

До этого адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что осужденный бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов не сможет заключить контракт для участия в СВО из-за возрастных ограничений. Он отметил, что даже теоретическое рассмотрение такого варианта противоречит здравому смыслу, а реализация подобного сценария нанесет ущерб общественным настроениям.