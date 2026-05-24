24 мая 2026 в 07:55

В российском регионе министры встали в очередь, чтобы отправиться на СВО

Демешин: в Хабаровском крае министры встали в очередь, чтобы отправиться на СВО

В Хабаровском крае министры стали в очередь, чтобы отправиться на СВО, заявил ТАСС губернатор региона Дмитрий Демешин. Он отметил, что в спецоперации участвуют госслужащие разных уровней, в том числе члены регионального правительства, главы муниципальных образований.

У меня министры в очередь стоят с просьбой отправить их в зону специальной военной операции, — сказал Демешин.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Александр Малькевич принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции и досрочно сложил полномочия. Парламент рассмотрел его заявление 29 апреля.

До этого адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что осужденный бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов не сможет заключить контракт для участия в СВО из-за возрастных ограничений. Он отметил, что даже теоретическое рассмотрение такого варианта противоречит здравому смыслу, а реализация подобного сценария нанесет ущерб общественным настроениям.

