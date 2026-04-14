Контроль США над Венесуэлой может закончиться при Трампе

Глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что контроль Соединенных Штатов над Венесуэлой может прекратиться раньше. По его словам, это может случиться до истечения полномочий администрации текущего президента Дональда Трампа.

Я надеюсь, что это произойдет при нынешней администрации, и я подозреваю, что так оно и будет, - ответил министр на соответствующий вопрос.

По его словам, одной из целей является прекращение подобного контроля. США 3 января нанесли удар по Венесуэле, в результате чего президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли в Нью-Йорк путем захвата. Американский лидер тогда заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов долларов от продажи нефти из республики. Он не уточнял, как долго США будут сохранять контроль над государством.

Однако недавно Трамп заявил, что по завершении конфликта с Ираном может поехать в Венесуэлу, чтобы принять участие в президентских выборах. Он также добавил, что освоит испанский язык, признавшись, что к этому у него есть талант.