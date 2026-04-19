19 апреля 2026 в 22:38

В США озвучили, сколько времени займет восстановление судоходства в Ормузе

Райт: восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Судоходство в Ормузском проливе удастся наладить в короткие сроки, уверен глава американского Министерства энергетики Крис Райт. По его словам, переговоры с иранской стороной продвигаются успешно, несмотря на недавнюю эскалацию, передает телеканал Fox News.

Напряженность в регионе сохраняется с конца февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, жертвами которых стали более трех тысяч человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное прекращение огня, однако прошедшие в Исламабаде переговоры не принесли результатов. При этом боевые действия не возобновлялись, но США приступили к блокаде иранских портов, что напрямую угрожает морским транзитным путям.

Посредники в настоящее время пытаются организовать новый раунд диалога. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах разблокировки Ормузского пролива, Райт дал оптимистичный прогноз.

Ранее сообщалось, что ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе. Для разминирования пролива применяются как надводные, так и подводные дроны с гидролокатором.

