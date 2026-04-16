США побили рекорд по выпуску ядерного оружия

США сейчас поставляют рекордное количество ядерного оружия, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт. Одновременно Вашингтон реализует больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) поставляет больше новых вооружений, плутониевых сердечников и одновременно реализует больше программ по модернизации боеголовок — сразу семь — чем когда-либо со времен холодной войны, — сказал министр.

По его словам, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) ведет масштабную работу сразу по нескольким направлениям. Речь идет не только о новом вооружении, но и производстве плутониевых сердечников.

По его словам, проект бюджета на 2027 финансовый год предусматривает рекордные инвестиции в улучшение ядерного арсенала. Сумма составляет $27,44 млрд. Райт уточнил, что средства планируется реализовать с целью поддержания потенциала сдерживания.

