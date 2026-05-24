24 мая 2026 в 11:41

Лидер венесуэльской оппозиции решила участвовать в выборах президента

Мария Корина Мачадо назвала себя кандидатом на будущих выборах в Венесуэле

Фото: IMAGO/Briant Mendez/Global Look Press
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо официально объявила себя кандидатом на будущих президентских выборах в стране, сообщает издание Le Monde, ссылаясь на недавнее заявление политика. При этом Мачадо открыто признала, что на данный момент Венесуэла еще совершенно не готова к проведению честного и открытого голосования.

Сейчас оппозиционер вынужденно находится на территории Панамы, откуда продолжает вести политическую деятельность. Она также публично выразила благодарность американскому руководству за поддержку «демократических процессов».

У нас одна цель - освободить нашу страну, одна задача - переход к демократии посредством свободных и справедливых президентских выборов, в которых смогут участвовать все венесуэльцы, — высказалась Мачадо.

Ранее администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро полностью лишила Мачадо права баллотироваться на государственные посты. Однако в начале января 2026 года в ходе американской военной операции Absolute Resolve («Абсолютная решимость») Мадуро и его супруга были задержаны силами США. Их вывезли в Нью-Йорк для проведения судебного процесса по обвинениям в наркотерроризме.

Ранее Мачадо заявила о постоянном контакте и координации своих действий с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу возвращения на родину. Главной целью своего возвращения она назвала обеспечение гражданского и организованного канала для выражения стремлений венесуэльцев к демократии.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

