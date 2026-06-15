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15 июня 2026 в 16:03

Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить

Психолог Шамсутдинов: негативные ассоциации с сигаретами помогут бросить курить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Негативные ассоциации, связанные с сигаретами, помогут бросить курить, рассказал в беседе с «Радио 1» психолог Эдуард Шамсутдинов. Он посоветовал воспринимать сигареты не как источник удовольствия, а как фактор, повышающий риск развития многих серьезных заболеваний, и лишние расходы.

Такой «перепросмотр» [отношения к курению] поможет вам осознать, что сигареты приносят больше вреда, чем пользы. Вы можете даже записать эти мысли и перечитывать их в моменты соблазна. При этом не думайте, что вам нужно бросить курить навсегда. Это может вызвать страх и тревогу. Вместо этого ставьте краткосрочные цели, говорите: «Сегодня я не курю». Завтра повторите то же самое. Такой подход помогает снизить давление и делает процесс более управляемым, — посоветовал Шамсутдинов.

Он порекомендовал курильщикам развивать терпение и начинать с малого — например, для начала не курить два часа, затем четыре и постепенно увеличивать это время. Важно хвалить себя за каждое достижение, поскольку это укрепит мотивацию и уверенность в успехе.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова заявила, что курение сразу после пробуждения существенно повышает риск рака легких, а также заболеваний сердца. Она призвала отложить вредную привычку как минимум на час после подъема с кровати. По словам врача, утром никотин подстегивает дополнительный выброс адреналина и норадреналина, что нагружает сердце и сосуды.

Общество
психологи
курение
сигареты
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