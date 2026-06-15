Врач назвала смертельную опасность курения сразу после пробуждения

Курение сразу после пробуждения существенно повышает риск рака легких, а также заболеваний сердца, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог Валерия Бонадыкова. Она призвала отложить вредную привычку как минимум на час после подъема с кровати. По словам врача, утром никотин подстегивает дополнительный выброс адреналина и норадреналина, что нагружает сердце и сосуды.

По данным крупных исследований, курильщики, которые тянутся к пачке в первые пять минут после подъема, имеют в два-три раза более высокий риск рака легких и в 1,8 раза — инфаркта миокарда по сравнению с теми, кто закуривает спустя час. Дело здесь во времени первой дозы никотина: чем раньше она поступает, тем серьезнее зависимость и тем глубже повреждение сосудов, — отметила Бонадыкова.

Она уточнила, что никотин сужает сосуды, повышает давление и провоцирует усиленную работу сердца. После пробуждения, когда организм только запускается, подобная нагрузка особенно тяжело воспринимается. На этом фоне не исключен резкий спазм коронарных артерий и даже ишемия.

Ранее нарколог Степан Криницкий заявил, что подростки начинают курить из-за незрелости психики. Он отметил, что сейчас наибольшей популярностью у молодежи пользуются вейпы.