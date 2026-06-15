Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 13:30

Врач назвала смертельную опасность курения сразу после пробуждения

Кардиолог Бонадыкова: курение сразу после пробуждения повышает риск рака легких

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Курение сразу после пробуждения существенно повышает риск рака легких, а также заболеваний сердца, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог Валерия Бонадыкова. Она призвала отложить вредную привычку как минимум на час после подъема с кровати. По словам врача, утром никотин подстегивает дополнительный выброс адреналина и норадреналина, что нагружает сердце и сосуды.

По данным крупных исследований, курильщики, которые тянутся к пачке в первые пять минут после подъема, имеют в два-три раза более высокий риск рака легких и в 1,8 раза — инфаркта миокарда по сравнению с теми, кто закуривает спустя час. Дело здесь во времени первой дозы никотина: чем раньше она поступает, тем серьезнее зависимость и тем глубже повреждение сосудов, — отметила Бонадыкова.

Она уточнила, что никотин сужает сосуды, повышает давление и провоцирует усиленную работу сердца. После пробуждения, когда организм только запускается, подобная нагрузка особенно тяжело воспринимается. На этом фоне не исключен резкий спазм коронарных артерий и даже ишемия.

Ранее нарколог Степан Криницкий заявил, что подростки начинают курить из-за незрелости психики. Он отметил, что сейчас наибольшей популярностью у молодежи пользуются вейпы.

Здоровье
врачи
кардиологи
курение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи Мурманска начали проверку после жалоб на агрессивных собак
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка рассказала, зачем кидает бутылку воды под кровать в отеле
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.